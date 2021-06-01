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Ticaret Bakanı Muş, Kazakistanlı mevkidaşı Sultanov ile görüştü:

01.06.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentilerimizi mevkidaşım Sultanov'a ilettim. Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık" - "Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sultanov ile ikili ticaret, yatırım ve ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentileri mevkidaşı Sultanov'a ilettiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız."

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