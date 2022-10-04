Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (3)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin çok ciddi bir hizmet ihtiyacı potansiyeli var, bizim bunu gündemimize almamız lazım." dedi.

Muş, Sabah Gazetesi tarafından Ortahisar ilçesindeki bir otelde, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, oda ve borsa aidatlarının zorunlu olmaktan çıkarılması yönünde bir düzenleme fikrine nasıl baktığı sorusunu yanıtladı.

Her ülkenin farklı, kendisine özgü bir yapısı olduğunu belirten Muş, Türkiye'de meslek kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları veya odalar ve borsaların anayasaya dayanan bir maddeden geldiğini kaydeden Muş, isteğe bağlı bir sistem getirildiği zaman odalar ve borsaların bazı vasıflarını taşımayabileceklerini söyledi.

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dernekler var, siz dernek kurabiliyorsunuz, üyelik aidatınız isteğe bağlı, dolayısıyla bunu şu an yapabiliyorsunuz, önünüzde bir engel yok ama o zaman bu dernek olur. Şimdi bizdeki oda ve borsa yapısı kanun ve anayasaya kadar gittiği için bunların bazı, kamunun bazı ifa ettiği bazı görevler buralara devredilmiş. Bunların eliyle yapılıyor bu. Bir kısım kamunun, yaptığı görevleri buralara devretmiş, bunu da yapıyorken bunun finansmanı için mekanizma bulmuş, aidat sistemi getirmiş, nispi getirmiş, maktu getirmiş, bazısı ciroya göre getirmiş, belli bir taban limiti götürmüş. Şimdi önemli olan bu kaynakları aldığınız zaman nasıl kullandığınız, nasıl hizmet ettiğiniz, ortaya koyduğunuz katma değer, ülkeye oluşturduğunuz katma değer önemli. Dolayısıyla bugünden bu tartışmaları açmak, bunların aidatını kesmek, kesmemek gibi bir tartışmanın içerisine girmeyi çok doğru bulmam çünkü Türkiye'nin kendine özgü bir yapısı var, önemli olan, ha performans değerlendirmesi yapabilirsin, dersiniz ki evet çok iyi noktada, daha iyi noktaya gidebilir mi? Bunu değerlendirebiliriz. Bu noktada daha fazla kamu olarak veya biz ilgili Bakanlık olarak daha zorlayıcı fonksiyonumuz olabilir ama oturmuş müteşekkil bazı yapıları sil baştan değiştirmek çok doğru gelmiyor bana, eksikleri varsa giderilebilir, kanayan yerleri varsa giderilebilir, destek olunabilir, iyi bir noktaya taşınabilir ama komple sistemi tartışmaya açmak onun artısı, eksisi başka bir şey."

Bakan Mehmet Muş, ihracatla ilgili gelinen noktaya dikkati çekerek, "Bundan sonrası biraz zorlayacak bizi, son çeyrek bizim açımızdan önemli, dikkat ediyorsanız ben geriye dönük 12 aylık ihracatı çok ifade etmekten imtina ediyorum biraz, çünkü son üçüncü çeyrek bizim için önemli, geçen seneye aynı dönem aynı rakamlarla gidersek 250'nin altına düşmeyiz, biraz daha üste çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bu son çeyrek biraz daha çaba sarf edeceğiz. TİM Başkanımızın Hindistan ve Filipin ziyaretleri olacak, ondan sonra muhtemelen Amerika tarafına biraz odaklanacaklar, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'ya, yani kaynaklarımızı ağırlıklı olarak oraya aktarıyoruz, alım heyetlerimizi, ticaret heyetlerimizi oralara yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Alternatif pazarlar geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Muş, "Bir taraftan da hizmet ihracatı boyutunda tabii Türkiye'nin çok gündeminde olmuyor ama sadece hizmet ihracatı deyince biz turizm anlıyoruz ama onun yanında Türkiye'nin çok ciddi bir hizmet ihtiyacı potansiyeli var. Bizim bunu gündemimize almamız lazım, hem Türkiye'nin gündemine bunu taşımamız lazım, açığı oradan kapatmamız lazım çünkü onun net girdisi çok daha fazla, ithal girdisi fazla yok. O açıdan orada da hizmet ihracatıyla alakalı çok ciddi bir çabanın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Muş, Karadeniz'de enerji ile ilgili yapılan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TPAO aynı zamanda petrol aramalarına da hız vermiş vaziyette, hani diyeceksiniz ki niye olmuyordu? Kaynak meselesi, insan kaynağı meselesi, sermaye meselesi, vizyon meselesi, burada çok ciddi bir altyapı oluşturuluyor, burada geçmiş dönem Enerji Bakanımızın da Berat Bey'in de çok büyük bir katkısı var, kendisini buradan da anmış olalım. Çok ciddi bir milli enerji hamlesini o dönem başlattılar, şimdiki Bakanımız ve yönetim devam ediyor bu işe, hem gaz aramaları hem de petrol aramaları var yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah hayırlı haberler getirirler bize, o da Türkiye'nin elini çok rahatlatacaktır. Türkiye'nin kendine yetecek kadar enerji üretmesi bile Türkiye'yi çok tutulmaz bir hale getirir."

(Bitti)



