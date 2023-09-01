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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

01.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl programları dolayısıyla kente gelen Bakan Bolat, Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Bolat, Vali Çiçek ile makamında bir süre görüşüp il hakkında bilgi aldı.

Tarihi Kongre binasını gezen Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bolat, burada AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Ersin Yılmaz ve diğer partililerle görüştü.

Bakan Bolat, öğleden sonra Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek, ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla, modernize edilen Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışını gerçekleştirecek.

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