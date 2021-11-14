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Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

14.11.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.

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