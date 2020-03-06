Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kumluca Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, Tarım Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde halkımızın daha çok üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı yapmasını sağlamak için bu toplantılar önemlidir. Ayrıca bu toplantılarda, Kumluca’da ürettiğimiz domatesler tüketiciye neden 3

