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Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kumluca Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, Tarım Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve çiftçiler katıldı.Toplantıda konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde halkımızın daha çok üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı yapmasını sağlamak için bu toplantılar önemlidir.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kumluca Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, Tarım Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve çiftçiler katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde halkımızın daha çok üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı yapmasını sağlamak için bu toplantılar önemlidir. Ayrıca bu toplantılarda, Kumluca’da ürettiğimiz domatesler tüketiciye neden 3

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Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
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