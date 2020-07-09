YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

ÇORUM HABERLERİ  | 09.07.2020 19:23 | Son Güncelleme

Çorum Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası yönetimleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret etti.Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat Çorum’da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesine verdiği desteklerden dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.’Hisarcıklıoğlu’ndan 30 bin tonluk ek lisanslı depo yapılması için talepte bulundular’20 milyon TL büyüklüğündeki yatırımın en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini veren Çorum heyeti, görüşme de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ek 30 bin tonluk lisanslı depo kurulması talebinde bulundu.TMO-TOBB ve Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu şirket tarafından yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak.

Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Çorum Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası yönetimleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret etti.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat Çorum’da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesine verdiği desteklerden dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

’Hisarcıklıoğlu’ndan 30 bin tonluk ek lisanslı depo yapılması için talepte bulundular’
20 milyon TL büyüklüğündeki yatırımın en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini veren Çorum heyeti, görüşme de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ek 30 bin tonluk lisanslı depo kurulması talebinde bulundu.
TMO-TOBB ve Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu şirket tarafından yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak. Deponun tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek.

’Yatırım Çorum için çok önemli’
Ticaret Borsa Başkanı Naki Özkubat, “Lisanslı depoların ilimiz nakliyecilerine katkı sunacağına, ilimizdeki çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sunacağına, ürünlerin depolanmasında esnafımıza katkı sunacağına, sanayicilerimize ürün stoğu yönünden fayda sağlayacağına inandığımız yatırım olacaktır. Projenin hayata geçmesinde emeği bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilimize kazandırılan bu çok önemli yatırım için teşekkür eder, ilimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Rektör Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor

Rektör Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor

Çorum Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:11
Öğle
12:50
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.