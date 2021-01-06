Ticaret Odası Başkanı Akdoğan, çarşılarda yürütülen çalışmaları inceledi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası’nın, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmalarını olumlu bulduğunu söyleyen Akdoğan; çarşılarımız ekonomimizin can damarı. Yeni ve modern bir görünüm kazanarak 2021 sezonuna yetişmesi çok önemli. Önümüzdeki sezondan beklentimiz oldukça fazla. Tamamlandığında güzel bir görünüme kavuşarak cazibe merkezi haline gelecek olan çarşılarımızla ekonomimizin yeniden canlanması ve esnafımızın yüzünün gülmesi en büyük arzumuz” dedi.

Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem ile birlikte çarşı esnafını da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Tolga Erdem, Meclis Üyesi ve Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran ve Genç Girişimciler İl İcra Kurulu üyesi Edip Sayıalioğlu, çarşı ziyareti sonrası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım’a nezaket ziyaretinde bulundu.

