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Ticaret ve sanayi odalarından Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoya tepki

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ticaret ve sanayi odalarından Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoya tepki

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'deki ticaret ve sanayi odalarından oluşan Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoya tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Ortadoğu ülkeleri tarafından gayriresmi uluslararası ticaret kurallarına aykırı uygulamalarla ilgili ülkelere olan ihracatın engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan ve bazı Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine karşı boykot çağrılarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Türk ürünlerinin gümrüklerde bekletildiğini, vergilerinin artırıldığını vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan uygulamaların milli ekonomilerini korumaya yönelik olduğunu düşünmüyoruz. Bu durumu ülkeler arasında yaşanan siyasi birtakım anlaşmazlıkların iş insanlarına geri yansıması olarak görüyoruz.
İş insanları olarak Suudi Arabistan ve tüm ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi bizim için çok önemlidir. Ticaretin refahı artıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz.
Dış ticaret yapan üyelerimizden yoğun bir biçimde Suudi Arabistan hükümetinin yerel ithalatçı firmalarına baskı yolu ile Türkiye ile ticaret yapmamaları yönünde telkinde bulunduğu hatta bunun için imzalı beyan aldığı yönünde geri bildirimler tarafımıza ulaşmaktadır.
Ambargo nedeniyle işleri sekteye uğrayan iş insanlarımız, Suudi Arabistan ile ihracatın yeniden önünün açılmasını ve getirilen engellerin kaldırılmasını bekliyor.
Bölgemiz ve ülkemiz dış ticaretinde önemli bir partner olan Suudi Arabistan'daki ambargo niteliğindeki, uluslararası ticaret kurallarına aykırı bu uygulamaya ilişkin gerekli aksiyonların alınması en büyük temennimizdir."

Açıklamada, platform üyeleri olarak çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yürütülecek ticari diplomasi ve hükümetin siyasi girişimleriyle oluşacak karşılıklı iş birliği zemininde tüm sorunların çözebileceği, engellerin birlikte aşılabileceğine içtenlikle inanıldığı ifade edildi.

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