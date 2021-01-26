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Ticaret ve Sanayi Odası’ndan tablet bilgisayar bağışı

26.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) 55 adet, Simav Ticaret ve Sanayi Odası 15 adet tablet bilgisayar bağışında bulundu.Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu toplam 60 adet tablet bilgisayar, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Bülent Yıldırım’a teslim edildi.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) 55 adet, Simav Ticaret ve Sanayi Odası 15 adet tablet bilgisayar bağışında bulundu.
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu toplam 60 adet tablet bilgisayar, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Bülent Yıldırım’a teslim edildi. 10 adet tablet bilgisayarın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na başvuruda bulunan öğrencilere dağıtılacağı belirtildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın duyarlı bir davranış gösterdiğini belirterek, Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da 23 tablet bilgisayar bağışı yapıldığını ifade etti.
Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan bir çalışmanın sonucu olarak, Simav’a 55 adet tablet bilgisayar bağışı yapıldığını belirtti. Başkan Kazcıoğlu “ Simav Ticaret ve Sanayi Odası olarak 15 adet bilgisayar tablet desteğinde bulunduk. Pandemi döneminde, öğretmenlerin ve öğrencilerin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Eğitme desteklerimiz devam edecek dedi” dedi.
Simav İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Bülent Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Simav’a 591 adet tablet bilgisayar gönderildiğini ve tamamının öğrencilere ulaştırıldığını belirtti. Yıldırım “ İlçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 23 tablet bilgisayar daha dağıtıldı. Bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından teslim edilen 60 tablet bilgisayarı ise, maddi imkanı olmayan öğrencilere dağıtacağız. Yapılan yardımlar için teşekkür ediyoruz” dedi.

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