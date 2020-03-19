YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği

Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Aziziye İlçesi’nde son günlerde artarak devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında bugün itibariyle Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde ticari işletmeler temizlik programına alındı.

Aziziye İlçesi’nde son günlerde artarak devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında bugün itibariyle Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde ticari işletmeler temizlik programına alındı. Aziziye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları ile yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında bir hafta içinde tüm kamusal alanlarda ilaçlama işlemleri tamamlandı. Kamusal alanlarda yapılan bu işlem sonrasında ilçede faaliyet gösteren ticari işletmeler içinde ilaçlamalar başlatıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları dahilinde konut ve özel mülkler dışında ilaçlanmadık tek bir yer kalmayacağının altını çizdi.
TÜM TİCARETHANELER İLAÇLANIYOR
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)’in tamamen arındırılması için belediye olarak seferber olduklarını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da öncülüğünde başlatılan bu seferberlik ilçemizde de aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları en elzem gereksinimdir. Bunların dışında bireysel olarak herkesin hijyen konusunda Sağlık Bakanlığı’nın her fırsatta iletişim kanalları aracılığıyla duyurduğu kuralları uygulamalarını istiyoruz. Yerel yönetimler olarak da biz dezenfeksiyon uygulamalarını 7 gün 24 saat gerçekleştirme gayretinde olacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:28
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.