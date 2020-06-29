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Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 29.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20.

Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram Şahin yönetimindeki 19 ZA 008 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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