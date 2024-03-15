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Ticari araç yoldan çıkıp devrildi: 5 yaralı

İHA İHA
15.03.2024 07:46
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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ticari bir aracın yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sobuca Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir pide dükkanının çalışanlarının bulunduğu seyir halindeki 09 T 6511 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı.

Yoldan çıkıp tarlaya uçarak devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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