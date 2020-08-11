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Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de hafif ticari araçla tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı Mimarsinan Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada 16 AHD 483 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı.

Kayseri’de hafif ticari araçla tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı Mimarsinan Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada 16 AHD 483 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralanırken, tramvay ise raydan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiğin akışını kontrolü şekilde sağladığı yolda kaza yapan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, belediye ekipleri de raydan çıkan tramvay üzerinde çalışmalarını yaptı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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