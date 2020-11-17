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Ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Asar’ın kullandığı 07 LRT 74 plakalı ticari araç ile Emin Önder’in kullandığı 07 FOZ 27 plakalı ticari araç, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 07 FOZ 27 plakalı ticari araç sürücüsü Emin Önder ile araçta yolcu olarak bulunan Güssün Önder yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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