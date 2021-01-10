Ticari taksi içindeki şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan ticari taksi kovalamaca sonucu durdurulurken, içerisindeki 3 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekipleri saat 21.00 civarında Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ve ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sonucu taksi durduruldu. Ticari taksi içerisinde bulunan G.K., N.İ., ve V.C.’nin yapılan üst aramalarında 100 gram esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de idari para cezası kesildi.

