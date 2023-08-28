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Ticari taksi otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

28.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari taksi virajda kontrolü kaybedip otomobile arkadan vurdu. Kazada ticari taksi şoförü ve taşıdığı yolcu hafif yaralandı.

Ticari taksi otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara istikameti, Kurna köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 TDB 34 plakalı ticari taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu götürürken Kuzey Marmara Otoyolu Kurna köyü mevkiinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp sağ şeritten ilerleyen 59 AFB 059 plakalı araca sol arka taraftan vurdu. Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin sağ lastiği patlayıp janttan çıkarken, diğer aracında sol arka akisleri kırıldı. Kazada ticari taksi şoförü ve taşıdığı yolcu hafif yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ve taşıdığı yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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