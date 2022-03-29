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  4. - TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu:

- TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu:

29.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her branşta altın madalya umudumuz var. İşitme engellilerin sesi çıkmıyor gibi görünüyor ama uluslararası alanda kayda değer başarılar elde ettik"

EDİRNE (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Asbaşkanı Mahir Yazıcı, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics), katılacakları 14 branşta da altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Federasyonun milli takımlardan sorumlu asbaşkanı Mahir Yazıcı, Edirne'de katıldığı bir organizasyonda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılı faaliyet programındaki kampların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını belirten Yazıcı, "Federasyon olarak bu yarışlara 14 branşta katılacağız. Bir önceki olimpiyatlara Türkiye, Samsun'da ev sahipliği yapmıştı. Orada 17 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandık." dedi.

Olimpiyatlara katılacakları 14 branşta Türkiye şampiyonalarını tamamladıklarını dile getiren Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu branşlarımızda 1 Mayıs'a kadar milli takım kampları devam edecek. Bu süreçten sonra Brezilya'daki olimpiyatlara katılacağız. Her gittiğimiz branşta altın madalya umudumuz var. İşitme engellilerin sesi çıkmıyor gibi görünüyor ama uluslararası alanda kayda değer başarıları elde ettik. 24 branşta faaliyet gösteriyoruz. 13 bin lisanlı sporcumuz ve 600'e yakın kulübümüz var. Brezilya'daki olimpiyatlara futbol, basketbol, hentbol, voleybol, karate, tekvando, judo, güreş, atletizm, badminton branşlarının da arasında olduğu 14 branşta katılacağız."

İşitme engellileri hayata kazandırmak için federasyon olarak büyük çaba harcadıklarını da dile getiren Yazıcı, "Daha öncesinde evden dahi çıkmayan işitme engelli sporcumuz, Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettiği zaman devlet sporcusu oluyor. O birey artık hayatını kurtarıyor, etrafındaki insanlara da faydası oluyor. Bir ufuk açılıyor. Bu gencimiz mahallesine döndüğünde rol model oluyor. Burası çok özel bir camia. Türkiye genelinde bu çocuklarımızı hayata tutunduruyoruz." şeklinde konuştu.

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