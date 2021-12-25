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TİESF Başkanı Vural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİESF Başkanı Vural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Vural, haber, spor ve yaşam kategorilerinde tercih yaptı.

Başkan Vural, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarına oy verdi

Başkan Vural, Anadolu Ajansı fotoğraflarının dünyadaki acıları çok etkileyici bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Arkadaşların ellerine sağlık. Fotoğrafları seçmekte doğrusu zorlandım. Beni aralarında en çok etkileyenleri oyladım. Bu çalışmada emeği olan foto muhabiri arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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