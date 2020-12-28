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TİF Başkanı Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.12.2020 08:21 | Son Güncelleme

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti.Subaşı, izci liderleri ile Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ederek kurulacak olan kamp alanında incelemelerde bulundu.Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dincer Subaşı’ya eşlik etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti.
Subaşı, izci liderleri ile Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ederek kurulacak olan kamp alanında incelemelerde bulundu.
Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dincer Subaşı’ya eşlik etti. Kaymakam Eyüp Kaykaç’tan Dumanlı Tabiat Parkı hakkında bilgiler alan Subaşı, kurulması planlanan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında izci liderleri ile görüş alışverişinde bulundu.

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