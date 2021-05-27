Tiftik keçisinin gen kaynağını koruyan işletmede, oğlaklar anneleriyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki tesisinde, Anadolu topraklarının önemli bir değeri olan tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması amacıyla damızlık yetiştiriliyor.

Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, ekonomik değeri yüksek bir ürün olan tiftiğiyle bilinen keçilere de ev sahipliği yapıyor.

Bin 600 tiftik keçisinin bulunduğu Esenbel mevkisindeki Keçicilik Şubesinde yıllık 2 ton tiftik üretilerek ihaleyle satılıyor.

Tiftik keçilerinin de ihaleyle satışının gerçekleştirildiği işletmede, bu yıl nisan ve mayıs aylarında 560 oğlak dünyaya geldi.

Damızlık sürüsüne katılacak oğlakların, anneleriyle buluşması drone ile görüntülendi. Oğlakların meleşerek annelerini aramaları güzel görüntüler oluşturdu.

- "Tiftik keçisi genini koruyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda tiftik keçisi sayısının azaldığını belirterek, işletmede bu hayvanların genini korumaya devam ettiklerini söyledi.