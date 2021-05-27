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Tiftik keçisinin gen kaynağını koruyan işletmede, oğlaklar anneleriyle buluştu

27.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesinde tiftik keçisi popülasyonuna bu yıl gerçekleşen doğumlarla 560 oğlak eklendi - Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan: - "Ülkemizde damızlık tiftik keçisi talep edildiğinde, Anadolu Tarım İşletmesi olarak bu ihtiyacı karşılıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki tesisinde, Anadolu topraklarının önemli bir değeri olan tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması amacıyla damızlık yetiştiriliyor.

Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, ekonomik değeri yüksek bir ürün olan tiftiğiyle bilinen keçilere de ev sahipliği yapıyor.

Bin 600 tiftik keçisinin bulunduğu Esenbel mevkisindeki Keçicilik Şubesinde yıllık 2 ton tiftik üretilerek ihaleyle satılıyor.

Tiftik keçilerinin de ihaleyle satışının gerçekleştirildiği işletmede, bu yıl nisan ve mayıs aylarında 560 oğlak dünyaya geldi.

Damızlık sürüsüne katılacak oğlakların, anneleriyle buluşması drone ile görüntülendi. Oğlakların meleşerek annelerini aramaları güzel görüntüler oluşturdu.

- "Tiftik keçisi genini koruyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda tiftik keçisi sayısının azaldığını belirterek, işletmede bu hayvanların genini korumaya devam ettiklerini söyledi.

Tiftik keçisinin, Anadolu'ya yaklaşık 800 yıl önce Türklerin Orta Asya'dan göçüyle geldiğinin bilindiğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Eskişehir ve Ankara bölgesinde yetişmeye uygun bir tür. Dünyada da Ankara ya da Angora keçisi olarak biliniyor. İşletmemizde 500 baş damızlık tiftik keçisi bulunuyor. Şu an oğlaklama dönemindeyiz. Yaklaşık 600 oğlağımız mevcut. 1 yaşındaki keçi yavrusu olan 500-550 çebicimiz var. Erkek oğlaklarımızın damızlık vasfı vardır. Ülkemizde damızlık tiftik keçisi talep edildiğinde, Anadolu Tarım İşletmesi olarak bu ihtiyacı karşılıyoruz. Tiftik keçisi ülkemizin korunması gereken gen kaynaklarındandır. Anadolu Tarım İşletmesi olarak tiftik keçisi genini koruyoruz."

Doğan, çebiçlerin her yıl katılmasıyla damızlık sürüsünü gençleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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