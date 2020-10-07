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TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 18:44 | Son Güncelleme

TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu

Muğla'da 1885 ton narenciye, ihale ile satışa çıkarıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmelerinde, 2020 yılı üretimi; tahmini 1445 ton Washington ile Navelina portakal, 90 ton mandarin ve 350 ton greyfurt olmak üzere 1885 ton muhtelif narenciye, tofur olarak partiler halinde 4 milyon 272 bin 500 lira muhammen bedelle ihaleyle satışa çıktı.

Washington portakalın kilosu 2 lira 50 kuruş, Navelina portakalın kilosu 2 lira 50 kuruş, Clemantin mandarinin kilosu 1 lira 50 kuruş ve kırmızı greyfurtun kilosu 1 lira 50 kuruş muhammen bedelden gösterildi.

İhalenin, 20 Ekim saat 14.00'te TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı bildirildi. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihalenin, 27 Ekim'de aynı yer ve saatte yapılacağı öğrenildi.

İhale ile ilgili şartname, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, genel müdürlüğün web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ticaret borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul ihracatçılar birliklerinde görülebilecek.

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Sabancı Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
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