YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti:

TİHEK Başkanı Kılıç ayrımcılığı önlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti:

22.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapılan bütün hukuksal düzenlemeler, insan haklarını korumayı amaçlayan bütün normatif çerçevelerin temelinde insan onurunu güvence altına almak yatıyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Edirne'de "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, herkesin adalet önünde eşit olduğunu söyledi.

Adalet önündeki eşitlik kadar sosyal alandaki eşitliğin de önemine değinen Canalp, sosyal devlet anlayışının bu uygulamalarda önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Koşulları uygunsuz olan herkes için eşitliğe uygun davranış kodlarının geliştirilmesi ve buna uygun davranılması gerektiğini aktaran Canalp, "Söz konusu çocuklar olduğu zaman eşitliği sağlayabilmek için onlara pozitif ayrımcılık yapıp ilave imkanlar sağlamamız gerekiyor. Söz konusu yaşlılar olduğu zaman onların herkesle eşit koşullar altında yaşayabilmesi için onlara ilave imkanlar sağlamamız gerekiyor. Söz konusu kadınlar olduğunda onları sosyal ve toplumsal ayrımcılıktan koruyabilmek için onlara pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "İnsan hakları küresel bir sorun"

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise insan hakları ihlallerinin küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

İnsan hakları sorununun dünyada her alanda görülebildiğini dile getiren Kılıç şunları kaydetti:

"İster sığınmacı olsun ister engelli olun isterse de başka statüde olun insanların sürekli yüzleştiği, karşı karşıya kaldığı sorun alanlarının her biri neticede dönüp dolaşıp insan haklarına çıkıyor. İnsan hakları, hak ve özgürlükler kataloglarını, buna ilişkin tüm düzenlemelerin esasını insan onuru oluşturuyor. Yapılan bütün hukuksal düzenlemeler, insan haklarını korumayı amaçlayan bütün normatif çerçevelerin temelinde insan onurunu güvence altına almak yatıyor."

Kılıç, TİHEK olarak ayrımcılığı önlemek ve eşitliği sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

Toplantıda insan hakları, hak ve özgürlükler konuları görüşüldü. TİHEK Başkanı Kılıç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda, borsa, sendika ve dernek başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştıZabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildiRize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandıKayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:32
İkindi
16:31
Akşam
19:02
Yatsı
20:22
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.