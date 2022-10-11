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TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı

11.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHEK, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nezdinde akreditasyon aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı'nın (GANHRI) Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliğince (SCA) "B" statüsünde akredite edildi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İnsan Hakları Eylem Planı'nda TİHEK'in yapısının Birleşmiş Milletler (BM) Ulusal İnsan Hakları Kurumları Statüsü'ne ilişkin ilkeler ile uyumlu hale getirilmesi hedefiyle kurum tarafından GANHRI'ye akreditasyon süreci başlatıldı.

Bu kapsamda 28 Temmuz 2021'de Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliğine (SCA) resmi yazı gönderildi ve kurum kanununun da içinde olduğu diğer destekleyici dokümanlar 1 Haziran 2022'de SCA'ya sunuldu.

Akreditasyon sürecine ilişkin yazılı aşamanın tamamlanmasının ardından, 3 Ekim'de TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyet, SCA üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı. SCA'dan kuruma 10 Ekim'de iletilen resmi yazı ile TİHEK'in B statüsünde akredite edilmesine karar verildiği bildirildi.

- Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı nedir?

Dünyanın farklı ülkelerinin insan hakları kurumlarının oluşturduğu Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI), 1993'te kuruldu. Ulusal insan hakları kurumlarını Paris Prensiplerine uygunluk açısından destekleyen GANHRI, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

GANHRI tarafından "B" statüsünde akreditasyon verilmesi, TİHEK'in bir "ulusal insan hakları kurumu" olarak kabul edildiği, uluslararası ve bölgesel toplantılara katılma, BM organlarına ve İnsan Hakları Konseyinin Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizmasına (EPİM) paralel rapor sunma imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.

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