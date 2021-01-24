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TİKA Ahıskalı Türklere destek olmayı sürdürüyor

24.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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TİKA Ahıskalı Türklere destek olmayı sürdürüyor

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ’ı ziyaret etti.Ahmedov, ziyarette Gürcistan’ın Samtredia ve Ozurgeti bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik çalışmalar hakkında Demirağ ile fikir alışverişinde bulundu.Ahmedov, “Gerek Gürcistan’da gerek dünyanın dört bir yanında yaşayan Ahıskalı Türklere her zaman destekte bulunan Türkiyemiz, TİKA aracılığıyla faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ’ı ziyaret etti.
Ahmedov, ziyarette Gürcistan’ın Samtredia ve Ozurgeti bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik çalışmalar hakkında Demirağ ile fikir alışverişinde bulundu.
Ahmedov, “Gerek Gürcistan’da gerek dünyanın dört bir yanında yaşayan Ahıskalı Türklere her zaman destekte bulunan Türkiyemiz, TİKA aracılığıyla faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda faaliyet coğrafyasında özellikle tarım alanında önemli projelere imza atan TİKA tarafından Gürcistan’a dönen Ahıska’da yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik Tarımsal Kalkınma Projesi hayata geçirildi. Şimdi ise, Gürcistan’ın Samtredia ve Ozurgeti bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik sera yapımı için TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hayırlısıyla kısa bir zamanda belirtilen bölgelerde de seralar yapılarak Ahıskalı Türk kardeşlerimizin kullanımına sunulacak. Bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı TİKA Başkanlığına hem kendim hem de milletimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Gürcistan’da yaşamakta olan ve arsa sahibi olan ailelere ekonomik destek sağlamak için ve aynı zamanda bölgede yaşayan diğer etnik kimliklere sahip insanlarla daha kolay entegrasyon sağlamaları için TİKA tarafından Ahıskalı Türklerin yaşadığı bölgelerde Tarımsal Kalkınma Projesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında bugüne kadar Gürcistan’da yaşayan 41 Ahıskalı ve Gürcü ailelere 150 metrekarelik sera temin edilmiş olup her bir aileye sezonluk üretimlerini karşılayacak fide ve tohumlar teslim edilirken aynı zamanda Türkiye’den gelen uzmanlar ailelere zirai üretim ve seracılık konularında eğitim verdi.

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