YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TİKA’dan Moğolistan’ın Kovid-19'la mücadelesine destek

TİKA’dan Moğolistan’ın Kovid-19'la mücadelesine destek

ANKARA HABERLERİ  | 06.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

TİKA’dan Moğolistan’ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla maske üretim atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Askeri Hastanesindeki sağlık çalışanları başta olmak üzere risk gruplarında yer alanlara dağıtılmak üzere maske üretilecek.

Hoton Türklerine yönelik TİKA tarafından kurulan biçki dikiş atölyesinde başlayan çalışmayla 15 bin adet anti alerjik koruyucu maske üretilmesi planlanıyor.

Söz konusu atölyede çalışan Hoton Türkü Binya Horloo, TİKA’nın desteğiyle kurulan atölyede günde 1000 maske üreterek pandemiyle mücadelede ülkelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ülkesindeki sağlık çalışanlarına destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Horloo, bu vesileyle Türk halkı ve TİKA’ya Moğol halkı adına teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Moğolistan TİKA

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Ankara Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Altınkan Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ankara’da çiftçilere 5 milyon fide desteği

Ankara’da çiftçilere 5 milyon fide desteği

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “23 Nisan; çocuklarımızın özgürce koşup oynayabildiği bir bayram olmalıdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “23 Nisan; çocuklarımızın özgürce koşup oynayabildiği bir bayram olmalıdır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.