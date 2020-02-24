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TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji'nin "Hijyen Sağlıktır" projesine ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

"Hijyen Sağlıktır" projesi, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin birçok ilindeki kırsal bölgelerde gerçekleştirilen "Hijyen Sağlıktır" projesi, İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde büyük ödül aldı.

TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, zirve kapsamında "Hijyen Sağlıktır" projesine verilen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un elinden aldı.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. "Sağlık" olarak belirlenen 2018 yılının temasında "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi.

2019 yılı ile birlikte başlayan "Hijyen Sağlıktır" projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 3 yılda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 4 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 16 bini aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akfen hijyen sağlıktır

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