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Tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi

İHA İHA
29.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de bir vatandaş, tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede arkadaşlarıyla birlikte Ovacık ilçesine gezmeye giden Uğurcan Açıkgöz, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bir tilkiye denk geldi. Araçtan inen Açıkgöz, yol kenarında duran tilkiye elleriyle çubuk kraker yedirdi. Ardından paketteki krakerleri tilkinin önüne döken Açıkgöz yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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