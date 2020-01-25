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TİM Başkanı Gülle, Habur Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Gülle, Habur Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, dış ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Gülle, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ile Cizre ilçesini ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile görüşten sonra Habur Sınır Kapısı'na geçen Gülle, burada Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve İpekyolu Gümrük ve Dış ticaret Müdürü Mehmet Enver Gök ile bir araya geldi.

Gülle, Habur Sınır Kapısı'nda bölgenin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, dış ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Gülle, "Bunu da sattığımızın, aldığımızdan daha fazla olduğu zaman yapmış olacağız. Ülkemizin dış ticaret dengesi şu anda yüzde 80'lerde, birkaç sene içinde bunu yüzde 100'e çıkarabiliriz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cizre

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