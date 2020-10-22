TİM Başkanı İsmail Gülle: "2021 ülkemizin ihracat yılı olacak"

Gülle, bugünkü toplantının ihracatçılara yeni bir bakış açısı kazandıracağını, ortak akılla yaşanan sorunların hızla çözüme kavuşturulacağını belirterek, "İstanbul, ihracat hedeflerimiz için yoğun mesaisini başarıyla sürdürüyor. Ülkemiz üretiminin, sanayisinin, hizmet sektörünün ve elbette ihracatının merkezi olan İstanbul, 70 milyar dolara yakın ihracatıyla birçok ülkenin üzerinde ticaret hacmini yakalamış durumda." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Gülle, bölge istişare toplantılarının, bölge ihracatçıları ve başkanlarla sohbet etmek ve sorunlara çözüm bulmak adına verimli bir istişare ortamı sağladığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat çılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle , İstanbul'un 70 milyar dolara yakın ihracatıyla birçok ülkenin üzerinde ticaret hacmini yakaladığına işaret ederek, "İnanıyorum ki 2020'nin son çeyreğinde ihracat rakamlarımız artış trendini sürdürecek ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak." dedi.

Haziran ayından itibaren günlük ve aylık ihracat rakamlarının salgın öncesi dönemin üzerinde gerçekleşmeye başladığına işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

"Eylül ayında da ihracatımız son derece başarılı bir tablo çizdi. İstanbul, eylül ayında bu tabloya önemli bir katkı sağladı. İstanbul'un ihracatı eylülde yaklaşık yüzde 7 artışla, 6,4 milyar dolara ulaştı. Pandemiye rağmen İİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yılın dokuz ayında yüzde 4'lük artışla 5 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 213 milyon dolarlık artışla ihracatını en çok artıran genel sekreterliğimiz de İİB oldu. Bu dönemde İİB bünyesindeki ihracatçılarımız, ülkemiz ihracatındaki payını ise yüzde 5'in üzerine taşıdı."

Gülle, İİB Genel Sekreterliği'nin son 12 aylık dönemde ihracatını, gemi ve yatta yüzde 25, fındık ve mamullerinde yüzde 22, yaş meyve ve sebzede yüzde 18 artırdığını ifade etti.

Birliğin ocak-eylül döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin ise 447 milyon dolarla Irak, 340 milyon dolarla Almanya, 274 milyon dolarla ABD ve 238 milyon dolarla Birleşik Krallık olduğu bilgisini veren Gülle, "Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'a ihracattaki artış oranı yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti. Pandemiden oldukça etkilenen bu ülkelere başarılı bir ihracat performansı gerçekleştiren birliğimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2020'nin son çeyreğinde ihracat rakamlarımız artış trendini sürdürecek ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak." dedi.

Gülle, konuşmasının sonunda toplantıya katılanlara teşekkür ederek, ihracatçıların sorularını yanıtladı.

