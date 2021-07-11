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TİM Başkanı İsmail Gülle, GAİB Kilis irtibat bürosunun açılışında konuştu:

11.07.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah pandemi sonrası durmayan, devamlı yükselen, rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek ve üzerinde bir rakama gidecek"

KİLİS (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılında ihracatın 200 milyar doları geçeceğini söyledi.

Gülle, Kilis Valiliğini ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk ile basına kapalı bir süre görüştü.

Daha sonra Gülle, Abu Lüle Mahallesi'ndeki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kilis irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Gülle, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ihracat adına güzel şeyler olduğunu söyledi.

2021'in Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman unutmayacağı bir yıl olacağını ifade ederek, "İnşallah pandemi sonrası durmayan, devamlı yükselen, rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek ve üzerinde bir rakama gidecek. Bunu gerçekleştiren ve mücadele eden tüm ihracat ailemize teşekkür ediyoruz. Burada 185'e yakın ihracatçımız var. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için açılan ofisimiz hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Vali Soytürk de kentte iki sınır kapısının bulunduğuna dikkati çekerek, ihracatın her geçen gün arttığını kaydetti.

Gaziantep'teki ihracat rekorlarını gururla takip ettiklerini belirten Soytürk, rekorların artması temennisiyle yeni ofisin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve sanayiciler de katıldı.

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