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TİM-DAİB istişare toplantısı düzenlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Erzurum’da organize edilen TİM Doğu Anadolu Meclisi’nden sonra, bu defa da “TİM-DAİB İstişare Toplantısı” elektronik ortamda düzenlendi.TİM Başkanı İsmail Gülle’nin Başkanlığında, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver moderatörlüğünde bir araya gelen Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve TİM Delegeleri, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ile ihracatın önündeki engeller ve bu engellerin nasıl aşılacağına ve ihracatı artırmaya yönelik talep ve görüşlerini bildirdi.TİM Başkanı İsmail Gülle, salgının başlangıcından bu yana yapılan karşılıklı istişarelerle ihracatçılar tarafından ifade edilen sorunların üzerinde dikkatle çalıştıklarını, talepleri Bakanlığa ilettiklerini belirtti.

Erzurum’da organize edilen TİM Doğu Anadolu Meclisi’nden sonra, bu defa da “TİM-DAİB İstişare Toplantısı” elektronik ortamda düzenlendi.
TİM Başkanı İsmail Gülle’nin Başkanlığında, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver moderatörlüğünde bir araya gelen Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve TİM Delegeleri, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ile ihracatın önündeki engeller ve bu engellerin nasıl aşılacağına ve ihracatı artırmaya yönelik talep ve görüşlerini bildirdi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, salgının başlangıcından bu yana yapılan karşılıklı istişarelerle ihracatçılar tarafından ifade edilen sorunların üzerinde dikkatle çalıştıklarını, talepleri Bakanlığa ilettiklerini belirtti. Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ise Birlik ihracatına ilişkin genel bir bilgilendirmenin ardından, haziran ayından bu yana DAİB ihracatında yaşanan artışa dikkat çekerek yılın geri kalanı için iyimser olduklarının altını çizdi ve gündemlerinde olan etkinliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Toplantıya katılan TİM Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Emre Alkin Türkiye ve dünya ekonomisinde son durum ve önümüzdeki süreçle ilgili olası gelişmeler hakkında bilgiler verirken, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney Eximbank’ın ihracatçılara sağladığı imkanlara değinerek yöneltilen soruları yanıtladı.
TİM Başkanından DAİB üyesi ihracatçılara tebrik
DAİB’in ihracat rakamlarının geride bırakılan aylarda salgının ortaya çıkardığı tüm risklere rağmen başarılı bir seyir izlediğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “DAİB’in ihracatı, salgın öncesi rakamlarını geride bırakmış durumda. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Azerbaycan, Almanya, İran, Libya ve İsrail ön plana çıkıyor. DAİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.” dedi.
DAİB Başkanı Ethem Tanrıver; “İçinde bulunduğumuz Eylül ayında da halihazırda yüzde 30’lar düzeyinde ihracat artışımız var. İnşallah, 2020’nin son 4 ayında geçen seneye göre ihracat artışımızı devam ettirerek 2020 yılını Birlik olarak bu zor koşullarda %5-6 oranlarında artışla kapatmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, çok mutlu ve umutluyuz. Yönetim-Denetim Kurulu üyelerimize ve TİM Delegelerimize ve en çokta içinde bulunduğumuz çok zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2021 de gerek bölge gerekse ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları, çok daha büyük ihracat imkânları yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadesinde bulundu.
Yaklaşık 3 saat süren ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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