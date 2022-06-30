TİM-TEB Girişim Evi'nin kadın girişimcileri start-up ve teknoloji fuarı Viva Technology'ye katıldı

İSTANBUL (AA) - TİM-TEB Girişim Evi kapsamındaki 5 girişimci, Paris'te düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı Viva Technology'e katıldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle Anadolu'nun farklı illerinde yaygınlaştırılan TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde girişimcilere çeşitli destekler sunuluyor.

Teknoloji girişimcilerinin sayısını artırmayı, ortalama işletme ömrünü uzatmayı, teknoloji şirketlerini ihracata yönlendirmeyi ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payını yükseltmeyi hedefleyen TİM-TEB Girişim Evi, ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle Academy for Women (AWE) programını düzenliyor. Program ile farklı aşamalardan girişimcilere çeşitli destekler sunulurken, 5 girişimci de Paris'te düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı Viva Technology'e katıldı.

TİM ve TEB proje ekibinin yanı sıra girişimcilik ekosisteminden temsilcileri buluşturan Pitching Day'de mücadele eden girişimciler arasında fuara katılan firmalar Vahaa, Vivoo, Connecthub, Myth.Ai, Advoard Robotics oldu.

Girişimciler, Viva Tech sırasında birçok yatırımcı, iş insanı ve diğer girişimciler ile tanışma fırsatı elde etti. Start-up kampüsü Statiton F ziyareti kapsamında ise potansiyel iş birlikleri ve çalışma modelleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

- AWE programından 38 girişimci mezun oldu

Verilen bilgiye göre, TİM-TEB Girişim Evi ve ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen AWE kapsamında Start Up ve Scale Up programlarından bugüne kadar 38 girişim mezun oldu.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeye uygun olarak tasarlanan AWE Tekno Kadın Girişimcilik Akademisi, hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış kadın liderliğindeki girişimleri hedefleyen iki ayrı programdan oluşuyor.

Akademide erken evrede yer alan girişimler start up programına dahil edilirken, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimlere de Scale Up programı uygulanıyor.

