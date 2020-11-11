TİM'den "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon lira destek

Bir yandan pandemi, bir yandan seller ve deprem süreçlerinin yaşandığını dile getiren Gülle, "Bu zorlu süreçte bizleri anlamlı kılan birlikteliğimiz ve birbirimize sahip çıkmamız. Bizim adımız 'birlik'. İhracatçı birliklerimiz Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her durumda milletimizin yanında oldu. Biz Türkiye'nin üretim, ihracat gücüyüz." dedi.

"İzmir'de da çok anlamlı bir STK dayanışması var. Bu STK'lere teşekkür ediyoruz. 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyasına 12 ihracatçı birliğimizin yanında Türkiye'nin 61 ihracatçı birliğiyle ve TİM olarak da bu kampanyada birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz bizim gücümüz. Çok kısa zaman içinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın tahsis etmiş olduğu arsaya 1 yıl içinde hem konut hem de sosyal tesislerle vatandaşlarımıza yuva oluşturmaya çalışıyoruz. Örnek bir dayanışmadır. Türkiye bu işi son derece başarılı yapıyor. Türkiye'nin her tarafından yardım ve destekler aktı buraya. Sayın Cumhurbaşkanımız başından sonuna kadar bu projeye destek verdi. Ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birlikteliğin, bu dayanışmanın resmini tamamlamak adına bizler de TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak bu kampanyaya 10 milyon lira destekle katılıyoruz."

- Kampanya yoğun ilgi gördü

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de kampanyayla hedeflerinin bir an önce İzmir'in yaralarını sarmak olduğunu ifade etti.

Kampanyanın, dünyanın dört bir tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Eskinazi, "50 milyon lira toplama hedefiyle yola çıkmıştık. İlk iki günde kampanyamıza gösterilen ilgiyi görünce bu hedefi de aşacağımızı öngörüyoruz. Kampanyamızda hedefi aştığımızda yapacağımız yardımın boyutu da artacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan projemize ilk andan itibaren büyük destek verdi. Evleri yapacağımız arsayı bizlere bedelsiz tahsis etti." diye konuştu.

