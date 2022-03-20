YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki:

TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki:

20.03.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bakırköy Belediyesi zabıtalarının uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından Uluslararası Makine Fuarı'na yapılan teftişi kınadı.

TİM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtaların yaptığı teftiş "uluslararası fuara baskın" olarak nitelenerek şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden ihracatı artırmak için çalışırken, Bakırköy Belediyesi zabıtalarının yurtdışından Türkiye’ye gelen yabancı firmaların gözleri önünde uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar ihracatçılarına, yabancı yatırımcıların gözü önünde Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan bu elim hadisenin tekrar etmemesini 100 bini aşkın ihracatçımız adına temenni ediyoruz."

Paylaşımda, ayrıca Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtaların fuara yaptığı teftiş anlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verildi.

Videoda, fuarda bulunanların zabıtalara tepki verdiği görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
GÜNCELLEME - Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptıGÜNCELLEME - Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı
Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahaleMardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.