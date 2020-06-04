SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Timo Werner adım adım Liverpool'a

Timo Werner adım adım Liverpool'a

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

RB Leipzig'in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.

Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig'in Alman santrforu Timo Werner, dünya devlerinin radarında.

Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner'in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi Liverpool. 1992 yılında kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan kırmızılarda Teknik Direktör Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Werner için 50 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner'i renklerine bağlamak istiyor. Ancak başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
İngiltere'de 9 kişide daha koronavirüs çıktıİngiltere'de 9 kişide daha koronavirüs çıktı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Survivor Aycan için bomba iddia!

Survivor Aycan için bomba iddia!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular

Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Timo Werner adım adım Liverpool'a

Timo Werner adım adım Liverpool'a

Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı

Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de 9 kişide daha koronavirüs çıktı

Mesut Özil'e sözleşme şoku

Mesut Özil'e kötü haber!

Tottenham'da koronavirüs şoku

İngiltere Ligi'nde koronavirüs şoku

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.