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Tınaztepe Mahallesi’nin aile sağlığı merkezi hızla tamamlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.01.2021 12:20 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi’nde yapımına başladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin yapımı 6 ayda tamamlandı.

Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi’nde yapımına başladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin yapımı 6 ayda tamamlandı. Peyzaj çalışmaları ve tefrişatından sonra sağlık merkezi kısa zamanda hizmete geçecek.
Hayırseverler ile birlikte inşaatın son durumunu inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tınaztepe Mahallemizde güzel bir ihtiyacı gidiyoruz. İnşaatını tamamladığımız ve peyzaj çalışması sonunda faaliyete girecek olan 7 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbi müdahale odası, aşı-bebek izleme odası ve gebe takip odasına sahip olacak olan Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 6 ay önce temelini atmıştık. Çok hızlı bir şekilde burayı tamamladık, şimdi peyzajına başlıyoruz. Burası büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayacak. Sağlık hizmetinin kalitesi çok önemli. Sağlık çalışanlarımızın da kıymetini bilerek çok nitelikli tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverlerle el ele, işbirliği içerisinde sağlık tesislerini Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için aynı çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecek. Ben Ahmet ve Selehattin Sarıalp abilerime teşekkür ederim. Korona virüsle mücadele günlerinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlamış olduk. Türkiye olarak sağlık konusunda dünyada en başarılı şekilde korona virüsle mücadele verdik. Hayırseverlerimize destekleri ve hayırları için çok teşekkür ederim. İnşallah burayı hizmete açtıktan sonra kendileriyle güzel bir hayrı daha hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

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