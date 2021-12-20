YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

20.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eker'in, Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde ölü bulunmasıyla ilgili delilleri Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ve iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analiz gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Raporda, mevcut verilerle kişinin, "ölüm sebebi ve meydana geliş mekanizmasının bilinemediği" değerlendirilmesine yer verildi.

Raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık, "doğal ölüm" sebebiyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde, 20 Temmuz 2021'de Kurban Bayramı'nın ilk günü evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Eker'in cesedi, 22 Temmuz'da Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kahramankazan ilçesinde bir köpek domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandıKahramankazan ilçesinde bir köpek domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
12:51
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Seymen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.