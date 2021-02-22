Tıp Merkezi’nde son teknoloji ile tahlil hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini sürdüren Tıp Merkezi son teknoloji modern laboratuvarı sayesinde vatandaşlara hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçları aktarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi son teknoloji modern laboratuvarı sayesinde vatandaşlara hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçları aktarabiliyor. 2021 yılı içerisinde 12 bini aşkın tahlil ve tetkik işleminin gerçekleştirildiği Tıp Merkezi’nde vatandaşlar, işlemlerin sonuçlarına aynı gün içerisinde kolayca ulaşabiliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uzman hekim kadrosu, teknolojik donanımı ve kalifiyeli çalışanları ile her geçen gün daha fazla insana ulaşan Tıp Merkezimiz kaliteli sağlık hizmetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Son teknoloji modern laboratuvara sahip olan Tıp Merkezimiz bu teknolojik donanımı sayesinde vatandaşlara tahlil ve tetkik işlemleri sonuçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarabiliyor. Vatandaşlarımız laboratuvar sonuçlarına ise şahsen gelerek veya www.sakarya.bel.tr adresinden aynı gün içerisinde kolayca ulaşabiliyor. Tıp Merkezi laboratuvarımız kan, idrar, karaciğer enzimi, şeker, kolesterol, OGTT başta olmak üzere 40 farklı türde tahlil ve tetkik imkanı sunuyor. 2021 yılı içerisinde olmak üzere şuana kadar 12 bini aşkın laboratuvar işleminin gerçekleştirildiği Tıp Merkezi, Sakaryalılara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

