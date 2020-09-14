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Tıp öğrencisi Merve Mercan’ın ismi parkta yaşatılacak

KONYA HABERLERİ  | 14.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi (SÜ), korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6.

Tıp öğrencisi Merve Mercan’ın ismi parkta yaşatılacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ), korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf intern öğrencisi Merve Mercan’ın ismini kampüs alanında inşa edeceği parkta yaşatacak.
Selçuk Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Merve Mercan” isminin verileceği parkın SÜ Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Rektörlük binası ile SÜ Kampüs Camisi yakınlarına inşa edileceği belirtildi. Proje alanın 45 bin 212 metrekare alana sahip olacağı ifade edilen açıklamada, parkta; oturma ve dinlenme alanı, yürüyüş yolu ile suyolu yer alacağı kaydedildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi onur öğrencisi Merve Mercan, Covid-19 teşhisi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin 5’inci gününde immün yetmezlik teşhisi konulan Mercan, yaklaşık 40 günün ardından 10 Eylül tarihinde yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tıp öğrencisi Merve Mercan’ın ismi parkta yaşatılacak

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