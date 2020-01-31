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Tipi kazaya neden oldu: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipinin etkisi ile meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Maylatya - Kayseri karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipinin etkisi ile meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Maylatya - Kayseri karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde meydana geldi. Kazada Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan S.K. yönetimindeki 39 SV 875 plakalı otomobil, kar yağışı, tipi ve yoldaki buzlanmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki buz kütlesine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Y.S. (21), h.k. (21) ve M.K.(37) yaralardı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan güzergahta hava koşullarının trafiğe çıkmak için el verişliği olmadığı, ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.

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