Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde yolun ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeninden ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri, yüksek noktalarda kar ile tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini belirterek, açılan yolu kullanacak tır sürücülerine araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.

