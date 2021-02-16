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Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

16.02.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi karla mücadele ekipleri kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi tipiye yakalandı.

Vatandaşların araçlarıyla mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 3 kişi ilçede bir otele yerleştirildi.

Diğer yandan Şebinkarahisar'ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isterken yolda kalan 4 kişinin ise İlçe Özel İdare Müdürlüğünde misafir edildiği belirtildi.

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