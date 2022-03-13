Tipiye rağmen Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini çıkardılar

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kar ve tipiye rağmen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan, sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkez, hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyenleri ağırladı.

Merkeze gelen vatandaşlar, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede kayak yaptı.

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, kayakseverlerin hafta sonu adreslerinin Yalnızçam olduğunu belirtti.

Kar ve tipiye rağmen yoğunluğun yaşandığını aktaran Baydar, amaçlarının kayakseverlere güzel bir ortam hazırlamak olduğunu ifade etti.

