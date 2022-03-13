Tipiye rağmen Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini çıkardılar

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kar ve tipiye rağmen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan, sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkez, hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyenleri ağırladı.
Merkeze gelen vatandaşlar, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede kayak yaptı.
Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, kayakseverlerin hafta sonu adreslerinin Yalnızçam olduğunu belirtti.
Kar ve tipiye rağmen yoğunluğun yaşandığını aktaran Baydar, amaçlarının kayakseverlere güzel bir ortam hazırlamak olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz