Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran 2022'de tercihleri alınan TUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.



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