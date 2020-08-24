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Tır aracı otomobili biçti: 1 ölü

TRABZON HABERLERİ  | 24.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya, şerit değiştiren tır sürücüsünün sebep olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Trabzon istikametine seyreden DU-895-DV yabancı plakalı tır, Trabzon istikametinden Rize istikametine seyreden 61 TZ 055 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, ismi belirlenemeyen 61 TZ 055 plakalı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsünün şerit değiştirerek 61 TZ 055 plakalı aracın yoluna girerek kazaya neden olduğu iddia edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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