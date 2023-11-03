Tır belediye otobüsüne çarptı

Kaza, dün Deniz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı Ford marka tır, aynı yönde giden M.Y. hakimiyetindeki 41 AIG 560 plakalı BMC marka belediye otobüsüne arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüsteki 9 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan güvenlik karmasına yansıyan kaza görüntülerde, seyir halindeki tırın yolcu almak için duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.