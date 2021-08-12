Tır dorsesinde saklanan 2 düzensiz göçmen, sürücünün dikkati sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yük indirilen tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İslahiye-Hassa kara yolu Serineveler Mahallesi'ndeki İslahiye Belediyesi garajına yük boşaltmak için giren tır sürücüsü Ö.U, yükü boşalttığı sırada dorsede 2 kişinin olduğunu fark etti.
İhbar üzerine garaja gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlikleri ve pasaportları olmayan kişilerin Afganistan uyruklu M.Z. (16) ve H.M. (15) olduğunu belirledi.
Göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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