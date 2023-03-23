Tır hafif ticari araca çarptı: 2 ağır yaralı

Kaza saat 01.30 sıralarında Aksaray - Adana Kara Yolu organize kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden İ.H.C. (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı Mercedes marka tır iddiaya göre organize sanayiinden çıkan O.B. (30) yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, hafif ticari aracı altına alarak yaklaşık 30 metre sürüklerken aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü. Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada ağır yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken 2 sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

