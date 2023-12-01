Tır ile otomobil çarpıştığı kaza da hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Kaza, geçtiğimiz gün Tokat-Sivas karayolu ihsaniye köyü mevkiinde çift taraflı olarak gerçekleşti. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden C.A. (35) idaresindeki 60 AEH 490 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, karşı şeride geçen otomobil Tokat istikametinden Sivas istikametine giden A.S. (38) idaresindeki 46 N 4687 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda otomobil de yolcu olarak bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise belli oldu. Kazada Güldane Şahin (42) ve oğlu Erencan Şahin (22) hayatını kaybetti.

