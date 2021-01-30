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Tır kayarak yoldan çıktı

30.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Tır kayarak yoldan çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda Tır, kayarak şarampole düştü.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Fethiye’ye doğru ilerleyen Adem Ayaz yönetimindeki 23 ABT 634 plakalı Tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda Tır, kayarak şarampole düştü.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Fethiye’ye doğru ilerleyen Adem Ayaz yönetimindeki 23 ABT 634 plakalı Tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun bir şeridi Tır’ın şarampole girmesi nedeniyle kapandı. Kazada herhangi bir yaralanma ve ölüm meydana gelmez iken, yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Tır’ın düzeltilmesiyle birlikte ulaşım çift şeritten sağlandı.

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